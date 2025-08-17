Nonostante in Italia l'operazione venga considerata possibile ma ancora tutta da sviluppare, secondo Footmercato, che riporta fonti esclusive, l'accordo tra l'Inter e il Bologna per il trasferimento di Kristjan Asllani è vicino alla conclusione sulla base di 17 milioni e una percentuale sulla futura rivendita.

Al centrocampista albanese, che ha accettato il progetto tecnico, i rossoblu hanno proposto un contratto quinquennale.