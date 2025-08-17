Fumata bianca. Per la Gazzetta dello Sport è fatta per l'approdo all'Atalanta di Nicola Zalewski, che saluta l'Inter a soli due mesi dal riscatto effettuato per 6 milioni di euro dalla Roma. La società orobica ha individuato nel nazionale polacco l'elemento ideale da piazzare come jolly sulle fasce. Una trattativa che, secondo la Rosea, fa felici tutti: il calciatore, che probabilmente a Bergamo troverà un minutaggio più elevato rispetto a Milano; l'Atalanta, che si mette in casa l'ennesimo giovane da valorizzare; e soprattutto l'Inter, che con la cessione di Zalewski incassa un profitto netto di 10 milioni puliti andando a incassare 17 milioni da questa operazione.

Segnali interessanti, quindi, anche sulle relazioni tra Inter e Atalanta, anche se va ribadito che la questione Ademola Lookman, attualmente in fase di fermo, viaggia su un binario parallelo senza incroci con il dossier Zalewski.