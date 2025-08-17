Le voci circolate nel Regno Unito nelle ultime ore rimbalzano anche in Belgio: l'Inter ha messo gli occhi su Senne Lammens, portiere dell'Anversa ritenuto in patria un vero e proprio gioiello al punto da suscitare l'interesse di diversi top club europei. I nerazzurri, secondo Het Laatste Nieuws, hanno già iniziato la trattativa con la Grande Vecchia, che dal canto suo di ottenere 20 milioni dalla vendita del proprio giovane portiere.

Da parte sua, l'Inter sta pensando al futuro, visto che Yann Sommer ha solo un anno di contratto rimasto. Sulla carta, tutto è pronto per poter concludersi nel migliore dei modi: dipenderà dall'eventuale disponibilità economica dei nerazzurri.