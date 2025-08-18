Il Bologna sta lavorando concretamente alla pista Asllani, come riporta oggi Il Resto del Carlino. L'accordo con l'Inter è da rifinire: i nerazzurri valutano il giocatore 16-18 milioni di euro, gli emiliani lavorano su una proposta da 12-13 milioni più il 20 o 30% sulla futura rivendita.

Intanto c'è da sciogliere il nodo ingaggio. L'Inter ha dato via libera al Bologna per trovare l'accordo col giocatore, che ha rifiutato il Betis e piace a Fiorentina e Torino. Il centrocampista chiede 2 milioni a stagione, uno stipendio che oggi non hanno nemmeno Bernardeschi o Immobile.

La prima proposta del Bologna è 1,5, l'Inter pagherebbe luglio e agosto (320mila euro) e Asllani accetterebbe 1,8 per la prima stagione, ma poi ce ne sarebbero altre tre del quadriennale messo sul tavolo, con opzione per la quinta. Per arrivare a dama il centrocampista dovrà scendere di 200-250mila euro.