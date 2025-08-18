Stando al giornalista Matteo Moretto, non risulta che Inter e Chelsea siano in trattativa per Alessandro Bastoni, al contrario di quanto era emerso negli scorsi giorni, quando - nello specifico - si era parlato di un'offerta dei Blues da 50 milioni di euro. Salvo clamorosi colpi di scena, il difensore italiano giocherà in nerazzurro anche la prossima stagione: la volontà del calciatore di restare a Milano coincide con quella di Oaktree e della dirigenza di tenerlo in rosa.