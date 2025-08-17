Attraverso i propri social, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta così le ultime voci relative al futuro di Ademola Lookman, che appare ogni ora sempre più lontano dall’Inter:

“Come ho scritto stamane, è Percassi che non apre alla cessione di Lookman: se decidesse di venderlo in tempo utile, Marotta fino a 50, 52 in qualche modo arriverebbe. Di sicuro questa storia sta procurando a tutti noi un inizio di orchite”, si legge.