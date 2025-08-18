Il Bologna è in trattativa con Kristjan Asllani e il suo entourage sui termini del contratto e sui dettagli dell'ingaggio e della lunghezza dell'accordo. Questo l'aggiornamento che arriva su X da Fabrizio Romano: il giornalista sostiene e sottolinea che il club emiliano "è fiducioso di riuscire a concludere l'affare - si legge -. L'Inter riceverebbe una cifra vicina ai 10 milioni di euro più una clausola di rivendita del 40%".

Data: Lun 18 agosto 2025 alle 15:39
Autore: Stefano Bertocchi
