Non è andato a buon fine, secondo Sky Sports, il tentativo del Bayern Monaco di ingaggiare Christopher Nkunku dal Chelsea. La formula del prestito non convince né i Blues né l'attaccante francese, che spingono per dirsi addio a titolo definitivo. Negli scorsi giorni, lo ricordiamo, l'ex Lipsia è stato accostato anche all'Inter come alternativa di Ademola Lookman. Nel frattempo i piani del club di Viale Liberazione sembrano cambiati: il focus dei dirigenti ora è sul centrocampo più che sull'attacco.