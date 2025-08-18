Sistemata la questione Zalewski e in attesa di capire dove potrà andare Asllani (con Taremi anch'egli fuori dai piani e verso la cessione) l'Inter sta lavorando anche all'addio di Palacios, come si legge oggi su Tuttosport.

Il difensore argentino era in trattativa col Basilea, ma i discorsi si sono momentaneamente arenati. Da parte del giocatore sono graditi i sondaggi di Villarreal e Rayo Vallecano, per motivi di lingua.