C'è anche il nome di Lautaro Martinez nella lista dei convocati dell'Argentina per gli impegni di settembre validi per le Qualificazioni Mondiali. Il Toro figura nell'elenco del ct Scaloni per le sfide di settembre contro Venezuela e Ecuador. Presente pure Valentin Carboni, fantasista di proprietà nerazzurra girato in prestito al Genoa per la stagione al via nel weekend. 

Sezione: News / Data: Lun 18 agosto 2025 alle 16:21
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
