In casa Napoli si teme un lungo stop per Romelu Lukaku, che giovedì è uscito anzitempo dal campo nell'amichevole con l'Olympiacos per un problema al quadricipite. Un infortunio che ha portato il club partenopeo a riflettere sull'opportunità di intervenire sul mercato per acquistare un altro centravanti dopo l'acquisto di Lorenzo Lucca: secondo il Corriere dello Sport, l'eventuale rinforzo per Antonio Conte potrebbe arrivare in prestito.