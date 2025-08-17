In casa Napoli si teme un lungo stop per Romelu Lukaku, che giovedì è uscito anzitempo dal campo nell'amichevole con l'Olympiacos per un problema al quadricipite. Un infortunio che ha portato il club partenopeo a riflettere sull'opportunità di intervenire sul mercato per acquistare un altro centravanti dopo l'acquisto di Lorenzo Lucca: secondo il Corriere dello Sport, l'eventuale rinforzo per Antonio Conte potrebbe arrivare in prestito.
Sezione: News / Data: Dom 17 agosto 2025 alle 20:53
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Coppa Italia, avanza il Milan: 2-0 al Bari. Leao segna ed esce per un problema al polpaccio. Ok il Pisa: battuto ai rigori il Cesena
Coppa Italia, Frosinone e Parma avanzano ai sedicesimi di finale: fine della corsa per Monza e Pescara
Altre notizie
Lunedì 18 ago
- 00:30 Conferme dall'Argentina: "Il Rayo Vallecano ha avviato i contatti per Palacios, Basilea in stand-by"
- 00:00 Le buone azioni
Domenica 17 ago
- 23:45 Milan, Landucci: "Leao contro la Cremonese? Non so dirtelo, vedremo nei prossimi giorni"
- 23:30 Zazzaroni: "Marotta arriverebbe a 50-52 milioni in qualche modo, è Percassi che non vuole vendere Lookman"
- 23:16 Coppa Italia, avanza il Milan: 2-0 al Bari. Leao segna ed esce per un problema al polpaccio. Ok il Pisa: battuto ai rigori il Cesena
- 23:01 Apolloni: "Sarà un campionato avvincente. Mi piacciono Inter e Juve, occhio alla Roma"
- 22:47 Romano: "Frattesi piace al Newcastle, ma al momento non è una priorità. Lookman, occhio alla pista Premier"
- 22:33 Inter U23, Zuberek esulta dopo la vittoria in rimonta sul Lumezzane: "Al turno successivo"
- 22:18 Women's Cup, la Juventus batte l'Inter 2-1 e si aggiudica la competizione: Cambiaghi sigla il gol dell'ex
- 22:04 Coppa Italia Serie C, l'Ospitaletto raggiunge l'Inter al secondo turno: battuto il Lecco
- 21:50 Onana fuori da Manchester United-Arsenal. Amorim: "Non è infortunato"
- 21:35 Sky Sports UK - Nkunku, tentativo del Bayern Monaco fallito: la formula del prestito non convince
- 21:21 SM - Inter, affare Lookman 'congelato': tutto sul centrocampista e il difensore. E la quinta punta...
- 21:07 Asllani diretto al Bologna, il Torino cambia obiettivo per la mediana: contatti per Nicolussi Caviglia
- 20:53 CdS - Lukaku, si teme un lungo stop: Napoli pronto a tornare sul mercato
- 20:38 L'Eco di Bergamo - Zalewski virtualmente dell'Atalanta: le cifre. Lookman apparentemente più lontano dall'Inter
- 20:26 Coppa Italia, Frosinone e Parma avanzano ai sedicesimi di finale: fine della corsa per Monza e Pescara
- 20:10 Fiorentina, no all'Atalanta per Gosens: c'è la volontà di proseguire col tedesco
- 19:50 'The Women’s Cup', alla 20 la finalissima Inter-Juve: le scelte di formazione dei due coach
- 19:35 Donadoni: "Scudetto, Napoli per forza favorito. L'Inter ha cambiato guida ma resta l'Inter"
- 19:21 In Francia - Accordo quasi raggiunto tra Inter e Bologna per Asllani: tutti i dettagli
- 19:07 Telenord - Frendrup, c'è l'Inter: il Genoa aspetta l'offerta, ecco il prezzo del mediano danese
- 18:53 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 18:38 SM - Asllani, l'Inter chiede più di 15 milioni di euro: il Bologna lavora per lo 'sconto', da lunedì dialoghi nel vivo
- 18:24 FOTO - Inter-Olympiacos: scambio di doni tra il presidente Marotta e il ds dei greci Kovacevic
- 18:10 Stabile e De Pieri, debutto ufficiale con la Juve Stabia. Abate: "Abbiamo tanti giovani di qualità"
- 17:55 Di Marzio: "Affare Zalewski 'slegato' da Lookman: Inter e Atalanta ancora distanti sulla valutazione del nigeriano"
- 17:41 Sky - Atalanta, domani le visite mediche di Zalewski: cifre confermate. C'è un dettaglio nel contratto
- 17:27 Velasco: "Sono un calciofilo, non potevo rifiutare Lazio e Inter. Ma quel ruolo non faceva per me"
- 17:13 Brocchi: "Scudetto, in prima fila ci sono Napoli e Inter. Milan appena dietro, curioso per il Bologna"
- 16:58 SI - Solet, l'Inter c'è ma anche dall'estero bussano. L'Udinese per rimpiazzarlo pensa ad un ex nerazzurro
- 16:45 fcinVia Zalewski, la posizione di Palacios non cambia. Basilea quasi out, sondaggi da altri club: i dettagli
- 16:30 SM - Zalewski-Atalanta, si va verso un contratto quinquennale. Visite mediche più probabili martedì
- 16:15 Sky conferma: completata la trattativa per Zalewski all'Atalanta, accordo trovato in poche ore
- 16:02 Venezia, Stroppa su Oristanio: "Le porte in questo momento sono girevoli". L'Inter osserva interessata
- 15:49 Paci (Lumezzane): "Prestazione molto buona, ma il pari preso subito dimostra che..."
- 15:35 Genoa, Stanciu: "Carboni è un crack, un grande giocatore. Può diventare il migliore in Italia"
- 15:20 Cagliari, Pisacane conta su Esposito: "Con un pubblico come il nostro lui si esalta"
- 15:06 Olympiacos, Mendilibar: "Buona preparazione, contro Napoli e Inter le amichevoli più difficili"
- 14:51 Il Secolo XIX - Frendrup può cambiare il mercato del Genoa: attesa una mossa dell'Inter
- 14:36 GdS - Campionato, -6: il Napoli non può nascondersi, Inter prima rivale
- 14:22 CF - Zalewski all'Atalanta, non solo plusvalenza: per l'Inter anche un risparmio di 1,5 milioni di euro
- 14:07 Affaire Lookman, Zazzaroni ora cita Lorenzo il Magnifico: "Del doman non v'è certezza"
- 13:53 GdS - Zalewski-Atalanta, è fatta: 17 milioni e plusvalenza lampo per l'Inter. Affare che fa tutti felici
- 13:38 Cherubini: "Leoni? Avremmo voluto godercelo, ma è un'operazione storica"
- 13:24 Bologna su Asllani, Italiano: "Servono due acquisti, ecco dove. Dobbiamo tornare ad essere umili"
- 13:10 videoL'Inter U23 esordisce con una vittoria a Lumezzane: gli highlights
- 12:55 Lammens, l'Inter è già in trattative con l'Anversa: il club belga punta ad ottenere questa cifra
- 12:42 TS - Frendrup, il Genoa ha fatto il prezzo: il centrocampista può ancora lasciare la Liguria
- 12:28 Messaggero Veneto - L'Inter avanza un'offerta per Solet, chissà se stavolta il giocatore smentirà
- 12:14 Di Marzio: "Bologna, passi avanti concreti per Asllani. Contatti positivi con l'Inter, questa la formula"
- 12:00 TS - Chivu e Ausilio d'accordo: c'è una doppia priorità. E su Koné il FPF aiuta l'Inter
- 11:49 Zalewski-Atalanta, trattativa spedita: si può chiudere. Ecco le cifre in ballo. Ma Lookman non c'entra
- 11:45 TS - Inter-Olympiacos, stavolta Luis Henrique convince: promossi e rimandati del test a Bari
- 11:30 TS - Il Torino prova a far posto ad Asllani: due cessioni per inserirlo nelle liste
- 11:16 CdS - Koné, gli agenti si muovono: se non va all'Inter occhio alle soluzioni estere
- 11:02 TS - Pavard, il Neom ha le risorse per accontentare il francese: ingaggio monstre
- 10:48 Capello: "Mercato Inter, idee giuste ma nessun risultato. Lautaro capocannoniere se..."
- 10:34 CdS - In tre per prendere Pavard: il francese può partire, ecco il prezzo
- 10:26 Sky - L'Inter apre alla cessione di Zalewski: l'operazione con l'Atalanta sarebbe però slegata da Lookman
- 10:20 Il Messaggero - Koné, la Roma spera in due big europee o nella Premier. Chiesti 50 milioni, già individuato l'erede
- 10:06 GdS - Inter, due giorni di riposo e poi si pensa al Torino. Frattesi tenta il recupero immediato
- 09:52 GdS - Inter-Olympiacos: Barella tra i più in forma, in due ancora in ritardo
- 09:38 GdS - Non solo Calhanoglu, anche Pio Esposito salterà Inter-Torino: è già un'assenza pesante
- 09:24 Galtier (Neom Sc): "Abbiamo provato a convincere Pavard, ci ha risposto che..."
- 09:10 GdS - Inter-Olympiacos: Chivu più prudente e ritrova Thuram. Sucic regista? Forse è presto, ma col Torino...
- 08:56 Marotta: "Forte legame con Oaktree: ecco perché ho investito nell'Inter. Rischio le mie finanze, ma..."
- 08:42 CdS - Inter, Koné ideale ma il nome nuovo è O'Riley. Tesoretto da 40-45 milioni: può crescere
- 08:28 GdS - Bastoni e Frattesi, l'Inter respinge un doppio assalto dalla Premier League
- 08:14 GdS - L'Inter ha scelto: si va sul centrocampista. Gasperini riapre il file Koné, Lookman verso il tramonto?