C'è ancora tanto lavoro da fare in uscita per i dirigenti dell'Inter nelle ultime due settimane di mercato. Dopo aver definito la cessione di Nicola Zalewski all'Atalanta per una cifra vicina ai 17 milioni di euro, in Viale della Liberazione non hanno mai chiuso il file di Kristjan Asllani, giocatore con le valigie in mano da inizio estate ma ancora a disposizione di Cristian Chivu dopo aver rifiutato il trasferimento al Betis Siviglia. 

Il centrocampista vuole restare in Serie A, con il Bologna di Vincenzo Italiano pronto a ingaggiarlo in prestito con opzione o a titolo definitivo con sconto sulla cifra finale del riscatto obbligatorio a cui aggiungere la percentuale sulla futura rivendita. Per la cronaca, i nerazzurri chiedono oltre 15 milioni di euro per dare il via libera all'addio dell'ex giocatore dell'Empoli.

Il discorso è destinato a entrare nel vivo dall'inizio della prossima settimana, quando le parti potrebbero arrivare a un punto di incontro, sulla scia dell'affare che l'Inter ha completato col Cagliari per la cessione di Sebastiano Esposito. Lo riporta Sportmediaset. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 17 agosto 2025 alle 18:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print