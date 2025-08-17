Anche Frosinone e Parma avanzano ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nelle due gare in programma nel tardo pomeriggio di oggi, i ciociari hanno strappato il pass per il turno successivo battendo il Monza a domicilio con un gol in pieno recupero di Giorgi Kvernadze, mentre i ducali si sono sbarazzati del Pescara per 2-0 grazie a una doppietta di Mateo Pellegrino.