A riprova della trattativa ben avviata tra Inter e Bologna per il trasferimento di Kristjan Asllani alla corte di Vincenzo Italiano, secondo Gianluca Di Marzio, il Torino, l'altro club italiano molto interessato al centrocampista albanese, ha deciso di cambiare obiettivo avviando i primi contatti col Venezia per Hans Nicolussi Caviglia. 

Sezione: Focus / Data: Dom 17 agosto 2025 alle 21:07
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
