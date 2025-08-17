Nicola Zalewski è virtualmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Lo conferma anche L'Eco di Bergamo, parlando un'operazione lampo che è stata definita nel giro di 24 ore grazie all'accordo trovato tra la Dea e l'Inter, che incasserà 17 milioni di euro.

L’operazione che porterà il polacco alla corte di Ivan Juric, si legge sul quotidiano orobico, sembra formalmente distinta dalla vicenda Lookman, ora apparentemente più lontano dal club milanese. L’attaccante nigeriano, che da tempo si sta allenando da solo lontano da Zingonia, resta un separato in casa nerazzurra.