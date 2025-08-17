Al termine dell'amichevole tra Roma e Neom, il tecnico degli arabi Christophe Galtier ha parlato dell'interesse dei sauditi per Benjamin Pavard, difensore dell'Inter che potrebbe lasciare Milano.

"E' un giocatore fantastico, conosco molto bene l'uomo e il calciatore. Abbiamo cercato di convincerlo a venire ma ha molte offerte e forse vuole restare in Europa perché a fine stagione c'è il Mondiale. Ma, Benjamin: se vuoi venire, vieni pure...", dice il tecnico sorridendo alla telecamera.