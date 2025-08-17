Roberto Donadoni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, analizza ampiamente le prospettive del nuovo Milan di Massimiliano Allegri per poi dipingere la sua griglia di partenza per il prossimo campionato: "Il Napoli campione si è rinforzato, quindi ai nastri di partenza è per forza favorito. L’Inter ha cambiato guida, ma resta l’Inter. Un po’ più dietro vedo Juventus, Roma e Atalanta. Anche se rispetto a qualche anno fa, quando la Juve vinceva nove scudetti di fila, non c’è un divario netto tra chi parte davanti e le altre".