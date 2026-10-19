Da ieri sera, ci sono due squadre sedute sul trono della Serie A 2026-27 dopo sette giornate. All'Inter, infatti, si è aggiunta la Lazio grazie al netto 3-0 con cui ha spazzato via la Juventus a domicilio. Una vittoria che ha permesso ai biancocelesti di tenere il passo dei campioni d'Italia, un risultato certamente inaspettato su cui ha voluto giocarci su Davide Frattesi. Che, dopo la partita dello Stadium, ha condiviso su Instagram il meme del "cane che guarda il sole" aggiungendo vicino alla foto un '-21'. Una frecciata lanciata a chi inseriva la squadra di Gennaro Gattuso nel mucchione delle squadre che avrebbero lottato per la salvezza. Con 21 punti in più, infatti, la Lazio raggiungerebbe quota 40 in classifica, garantendosi la permanenza praticamente certa in Serie A.