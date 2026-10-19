Il Parma stecca malamente anche la prima partita in casa della gestione Alberto Gilardino, perdendo 3-0 contro il Torino il Monday Night Match che ha chiuso la settima giornata della Serie A 2026-27. I gialloblu si sono arresi agli avversari incassando una sconfitta uguale nelle proporzioni a quella accusata, a San Siro, contro l'Inter, sabato scorso, nel giorno dell'esordio del Gila sulla panchina ducale.

Sorride, per contro, la squadra di Ignazio Abate, che allunga a tre la striscia dei risultati utili consecutivi: al Tardini, è arrivata la seconda vittoria filata grazie ai gol di Giovanni Simeone (x2) e Che Adams. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 22:37
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.