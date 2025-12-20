I tiri in porta sono un aspetto fortemente significativo per l'economia delle squadre di Serie A. E proprio questa mattina Gasperini, tecnico della Roma, si è soffermato sul calcio moderno, criticando la predisposizione filosofica di molti allenatori di partire dal basso e andare costantemente all'indietro. Ecco dunque che le conclusioni in porta rappresentano un dato importante. In A, come evidenzia Kickest, guida la classifica, a quota 20, Nico Paz del Como, appaiato da Giovane del Verona; poi a 18 c'è Orsolini, a 17 Lautaro Martinez.