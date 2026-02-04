Andy Diouf arriva anche in postazione Sport Mediaset per presentare quella che è la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino: “Scendiamo in campo sempre per vincere, la Coppa Italia è un obiettivo importante e vogliamo andare avanti”.

Sta crescendo la tua fiducia?

“Sì, ho segnato in Coppa Italia e oggi voglio fare lo stesso. Sono contento di giocare”.

Qual è il pericolo del match di stasera?

“Non è mai facile giocare col Torino. È una partita diversa rispetto al campionato, dobbiamo restare concentrati e giocare di squadra”.