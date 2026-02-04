In vista della sfida di questa sera in programma allo Stadio U-Power di Monza contro l'Inter per il quarto di finale di Coppa Italia, il tecnico del Torino, Marco Baroni ha chiamato in rassegna 21 calciatori. Di seguito la lista completa dei giocatori convocati, lista alla quale non fa parte l'ex nerazzurro Cesare Casadei, fermato da un attacco influenzale, ma nella quale c'è Nkounkou, rientrato dal lungo infortunio muscolare.

Adams 
Anjorin
Coco  
Ebosse
Ilkhan
Israel
Kulenovic  
Lazaro  
Marianucci
Maripan  
Njie
Nkounkou
Obrador
Paleari
Pedersen
Perciun
Prati
Siviero
Tameze 
Vlasic 
Zapata

Casadei questa mattina non è partito per Monza per un attacco febbrile.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 17:28
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Print