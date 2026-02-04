In vista della sfida di questa sera in programma allo Stadio U-Power di Monza contro l'Inter per il quarto di finale di Coppa Italia, il tecnico del Torino, Marco Baroni ha chiamato in rassegna 21 calciatori. Di seguito la lista completa dei giocatori convocati, lista alla quale non fa parte l'ex nerazzurro Cesare Casadei, fermato da un attacco influenzale, ma nella quale c'è Nkounkou, rientrato dal lungo infortunio muscolare.
Adams
Anjorin
Coco
Ebosse
Ilkhan
Israel
Kulenovic
Lazaro
Marianucci
Maripan
Njie
Nkounkou
Obrador
Paleari
Pedersen
Perciun
Prati
Siviero
Tameze
Vlasic
Zapata
Casadei questa mattina non è partito per Monza per un attacco febbrile.
Sezione: L'avversario / Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 17:28
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Mercoledì 04 feb
- 19:06 Stefanelli spiega il mercato dell'Empoli: "Candela è arrivato dopo il rientro all'Inter di Carboni"
- 18:52 Durante: "L'Inter non ha risolto il problema a destra. Scudetto, lo scontro diretto candida il Milan"
- 18:50 liveYouth League - Colonia-Inter 0-1 al 58': Bovio stacca altissimo e la sblocca!
- 18:38 Inter-Torino, stasera la 16esima sfida in Coppa Italia: nerazzurri in vantaggio a livello di passaggi del turno
- 18:24 Sky - Inter-Torino, Chivu ancora indeciso tra Thuram e Pio: il Tikus leggermente avanti. Cocchi dal 1'
- 18:10 Palladino: "Teniamo alla Coppa Italia e proveremo a battere la Juve e passare il turno con tutte le nostre forze"
- 17:56 Inter, la semifinale di Coppa Italia è un'abitudine dal 2019-20: il dato. Il Torino manca dal 93/94
- 17:42 MediaScore Serie A, il petardo contro Audero catalizza l'attenzione social. Lautaro svetta: riferimento assoluto
- 17:28 Qui Torino, ventuno i giocatori convocati da Baroni per la sfida all'Inter di stasera: out Casadei
- 17:14 Atalanta, Carnesecchi avvisa le altre: "In Coppa Italia c'è tanta voglia di fare bene"
- 17:00 Coppa Italia, Topalovic convocato per Inter-Torino? Sul sito della Lega Serie A l'aggiornamento col suo numero di maglia
- 16:45 Olimpiadi di Milano-Cortina, Infantino a cena con Marotta e... Thohir
- 16:31 Sassuolo-Inter, settore ospiti aperto ai titolari di fidelity card non residenti in Lombardia: domani via alla prevendita
- 16:17 Capozucca: "Massolin già pronto per l'Inter? Ausilio e Baccin sono bravi, avranno fatto le dovute valutazioni"
- 16:02 Modena, Catellani: "Massolin, nessuna ingerenza tecnica dell'Inter. Bonus corposi e percentuale sulla rivendita fondamentali"
- 15:48 Udinese, Collavino: "Vincere con squadre come l'Inter dà consapevolezza. Mlacic? Giovane di prospettiva"
- 15:34 Milan, Fofana snobba la corsa sull'Inter: "L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso"
- 15:20 Due nerazzurri a Bari. Stabile: "De Vrij e Bastoni i miei modelli". De Pieri: "Grazie all'Inter e a Inzaghi per l'esordio"
- 15:05 Di Lorenzo fermo ai box per infortunio, il Napoli annuncia: "Nelle prossime ore intervento chirurgico al piede sinistro"
- 14:51 Youth League, stasera Colonia-Inter: la lista dei venti giocatori convocati da Carbone
- 14:37 Sassuolo-Inter, settore ospiti chiuso per i residenti in Lombardia: i biglietti verranno rimborsati
- 14:23 Gazzetta di Modena - Massolin-Inter, affare che entra nella storia dei Canarini: è la cessione più ricca
- 14:09 Abodi e il petardo verso Audero: "Tutto questo è inaccettabile. Quello non lo chiamo neanche tifoso"
- 13:54 PSV, il dt Stewart svela: "Perisic? Abbiamo saputo dell'Inter dalla sua agenzia, ma non è mai arrivata un'offerta"
- 13:40 Il pensiero di Rabiot: "Se non ci fosse il Milan, l'Inter farebbe il campionato da sola"
- 13:25 Sky - Coppa Italia, ampio turnover per Chivu. Ballottaggio Thuram-Esposito, possibile chance dal 1' per Cocchi
- 13:10 Inter, lancio del petardo verso Audero: multa e diffida per il club nerazzurro. La decisione del Giudice
- 12:56 Serie A, scelti gli arbitri per la 24esima giornata: Sassuolo-Inter affidata a Chiffi. Al VAR la coppia Camplone-Aureliano
- 12:42 Udinese, si ferma Davis: lesione all'adduttore della coscia sinistra per l'attaccante
- 12:28 Corsera - Inter-Torino con Esposito-Bonny? Thuram scalpita: finora è stato decisivo solo una volta
- 12:14 Inter-Torino non vale solo la semifinale di Coppa Italia. Senza rinforzi dal mercato, Chivu attende risposte
- 12:00 Il MILAN non MOLLA, l'INTER non SCAPPA. TESTA al SAS... TORINO: quanto TURNOVER in COPPA?
- 11:45 TS - Da Sommer a Mkhitaryan: le prospettive degli interisti in scadenza a giugno
- 11:30 Davis: "Scudetto all'Inter, the best. Lautaro e Akanji miglior attaccante e miglior difensore"
- 11:16 Diego Lopez: "Norton-Cuffy? Non ha chiesto di andare via. Arrivano offerte, ma..."
- 11:02 GdS - Bilanci, la Serie A resta in rosso. Juve e Roma tra le più indebitate, l'Inter sul secondo gradino del podio dei virtuosi
- 10:48 CdS - Caso Audero: multa in arrivo dal giudice sportivo. Da capire se sarà chiusa la curva a San Siro
- 10:34 TS - Omicidio Boiocchi, arrestato Mauro Nepi: avrebbe consegnato il compenso per l'omicidio
- 10:20 Zanetti: "Spero in analogie con la seconda stella. Audero? Dispiace perché..."
- 10:06 TS - Bonny ritrova il Torino contro cui ha esordito nell'Inter. Con un obiettivo
- 09:52 TS - Inter-Torino, gli ultras granata tornano a seguire la squadra dopo la contestazione
- 09:38 Galante: "L'Inter non lascerà la Coppa Italia. Bastoni criticato? Mi ricorda Roberto Carlos"
- 09:24 TS - In Coppa Italia con l'Inter bis: notte di esami per tanti. E c'è un ritorno dal 1' dopo sette mesi
- 09:10 Allegri: "Scudetto con 50 punti dopo 23 partite? Bisogna vedere l'Inter... Noi pensiamo alla Roma"
- 08:56 CdS - Occhi su Martinez, Frattesi e Diouf: la probabile formazione
- 08:42 Capello: "Milan da scudetto? Allegri continua a parlare di quarto posto, l'Inter ha la forza della grande rosa, ma io dico che..."
- 08:28 GdS - Chivu con le idee chiare: almeno 6 cambi dopo Cremona. La probabile formazione
- 08:14 GdS - Caso Audero: trasferte vietate fino al 23 marzo. Le differenze con Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli
- 08:00 Preview Inter-Torino - Riecco Darmian. Dal 1' anche Martinez e Diouf
- 00:00 Chivu avrebbe meritato altro
Martedì 03 feb
- 23:49 Zanetti tedoforo di Milano Cortina 2026: "Un onore vedere la fiamma nelle mani di un interista"
- 23:35 Milan, Allegri: "È più importante guardare dietro che all'Inter. Dobbiamo tornare in Champions"
- 23:21 Milan, Rabiot: "Vittoria col Bologna che dà fiducia. Più avanti vediamo dove sarà l’Inter"
- 23:07 Serie A Women, la match-winner di Ternana-Inter Detruyer entra nella Top 11 settimanale
- 22:53 Finale Champions, c'è già una candidatura per il 2029: il Barcellona proporrà il nuovo Camp Nou
- 22:39 Tutto facile per il Milan: Bologna sconfitto 3-0, rossoneri di nuovo a -5 dall'Inter
- 22:24 Zanetti todoforo sul lago di Como: il vice presidente nerazzurro ha portato la Fiamma Olimpica a Cernobbio
- 22:10 Vecino si unisce al Celta Vigo: "Ho sempre desiderato un'esperienza fuori dall'Italia"
- 21:56 Playoff Champions League, dal 5 febbraio in vendita i biglietti per Inter-Bodø/Glimt. I dettagli
- 21:42 Nuovo arresto per i fatti di Cremona, Ciccarelli precisa: "Non era un ragazzo dei Viking"
- 21:28 Marchetti dirigerà Inter-Torino: l'ultimo precedente non è particolarmente felice per i nerazzurri
- 21:13 Concorso Pirelli, comincia la terza fase: in palio due biglietti per Inter-Atalanta
- 20:58 Coppa Italia, l'Inter sfida il Torino all'U-Power Stadium di Monza: cancelli aperti dalle ore 19. Tutte le info per i tifosi
- 20:43 Milan, il ds Tare: "Vincere a Bologna per dare continuità alla classifica. Il destino è nelle nostre mani, guardiamo a noi"
- 20:29 UFFICIALE - Christian Dimarco al Foggia: "Arrivo con grande entusiasmo e voglia di mettermi in gioco"
- 20:14 Catellani (ds Modena): "L'Inter crede in Massolin. Ha anticipato tutti e ci ha fatto subito capire una cosa"
- 19:59 Zanetti: "Similitudini tra quest'annata e quella della seconda stella? Speriamo". Poi il commento su Cremona
- 19:45 L'agente di Icardi: "Non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus, una grossa stupidaggine"
- 19:31 Parte nel 2026 la World Legends Cup: anche Materazzi e Javier Zanetti tra i protagonisti
- 19:17 La Digos arresta il tifoso del petardo di Cremona: è un ultrà 19enne della curva dell'Inter