Mentre il Torino tenterà affannosamente di centrare uno storico obiettivo che manca dal 1994, ovvero la semifinale di Coppa Italia, per dare una svolta al complicato campionato che sta vivendo, l'Inter di Cristian Chivu pensa a come dosare al meglio le energie tenendo conto dei tanti impegni ravvicinati. Per la sfida di questa sera contro i granata che varrà, appunto, la semifinale di Coppa Italia, Sky Sport ha disegnato la possibile formazione nerazzurra che vede volti nuovi rispetto alle ultime uscite.

Secondo l'emittente televisiva i cambi di Chivu partono dalla porta: sarà Josep Martinez a difendere i pali dell'Inter, protetto dal terzetto difensivo composto da De Vrij, atipicamente a destra, Acerbi al centro e Carlos Augusto, rientrato dopo l'affaticamento muscolare che lo aveva mandato ko prima di Cremona. Il centrocampo dovrebbe essere affidato a Mkhitaryan, nei panni di regista al posto dell'infortunato Calhanoglu, unico 'volto noto' del quintetto in mezzo, dove spunta all'occhio il nome di Matteo Cocchi, al quale Chivu dovrebbe affidare la fascia sinistra. Speculare al 19enne ci sarà Darmian, niente panchina stavolta per Frattesi e Diouf che andranno dal 1' sulle mezzali. Attacco invece che potrebbe essere affidato alla coppia francese Bonny-Thuram. Anche se il Tikus è in ballottaggio con Pio Esposito, anche se al momento sembra sia in vantaggio il numero 9.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Bonny, Thuram.