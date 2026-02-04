Cosa pensa Stefano Capozzucca dell'acuisto di Yanis Massolin da parte dell'Inter? Stuzzicato da TuttoB.com, l'esperto direttore sportivo esprime il suo pensiero sul trasferimento del centrocampista dal Modena in nerazzurro a partire dalla prossima stagione: "La Serie A è sempre la Serie A, poi giocare nell’Inter non è mai semplice. Però i dirigenti nerazzurri, Ausilio e Baccin, sono talmente bravi che avranno certamente fatto le dovute valutazioni. Massolin avrà tempo per maturare, non è detto, peraltro, che debba arrivare e giocare subito...".