Nel primo quarto di finale di Coppa Italia tocca all'Inter scendere in campo per sfidare il Torino all'U-Power di Monza. Sky Sport prevede tante rotazioni nella formazione nerazzurra che ha in mente Chivu, a partire dai pali dove ci sarà Martinez: davanti allo spagnolo la linea difensiva a tre composta da Darmian, De Vrij e Bastoni, con quest'ultimo che potrebbe però riposare lasciando spazio a Carlos Augusto con il lancio del giovane Cocchi sulla fascia sinistra: l'alternativa è l'impiego del brasiliano come quinto.

Dalla parte opposta nuova conferma per Luis Henrique, mentre in mediana il regista dovrebbe essere Mkhitaryan, affiancato da Frattesi e Diouf. In attacco resta vivo il ballottaggio Thuram-Esposito per affiancare Bonny.