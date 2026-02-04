L'Inter apre gli ottavi di Coppa Italia ospitando sul neutro di Monza il Torino. San Siro è indisponibile a causa delle Olimpiadi di Milano-Cortina e così il match si gioca nel vicino impianto monzese. Gara secca: chi vince passa e affronta in semifinale una tra Napoli e Como.
QUI INTER – Chivu non recupera nessuno: ancora ai box, oltre a Dumfries, anche Barella e Calhanoglu. E così in cabina di regia potrebbe improvvisarsi Mkhitaryan per far tirare il fiato a Zielinski. Ai lati dell'armeno ci saranno Frattesi e Diouf, finalmente nel suo vero ruolo di mezzala. Ballottaggio in difesa: Acerbi potrebbe giocare da braccetto per non spremere Bastoni. Turnover massiccio: dentro dal 1' anche Martinez, De Vrij, Darmian (bentornato!), Carlos Augusto e il tandem Bonny-Esposito di punta. In panchina anche i baby Bovo, Lavelli e Cocchi.
QUI TORINO – Dopo aver eliminato la Roma, i granata provano a ripetere l'impresa. E allora Baroni cambia ma non troppo: recuperato Tameze, Marianucci si sposta in mezzo alla difesa con Coco a completare il terzetto. Prati sarà il regista con Vlasic (squalificato in campionato) e Casadei ai suoi lati più Pedersen e il nuovo acquisto Obrador sulle fasce. In attacco spazio ad Adams e all'altro neo arrivato Kulenovic. Fuori causa Ilic, Nkounkou, Gineitis, Ismajli, Simeone, Schuurs, Savva e Aboukhlal.
---
PROBABILI FORMAZIONI:
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.
Panchina: Sommer, Di Gennaro, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Dimarco, Cocchi, Bovo, Zielinski, Sucic, Lavelli, Lautaro, Thuram.
Allenatore: Chivu.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Barella.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Kulenovic, Adams.
Panchina: Israel, Siviero, Maripan, Biraghi, Ebosse, Pellini, Ilhan, Lazaro, Perciun, Anjorin, Njie, Gabellini, Zapata.
Allenatore: Baroni.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Gineitis, Ismajli, Simeone, Schuurs, Savva, Aboukhlal, Ilic, Nkounkou.
ARBITRO: Marchetti.
Assistenti: Mondin e Ceolin.
Quarto ufficiale: Bonacina.
Var: La Penna.
Avar: Giua.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
