Quanto accaduto a Cremona non è finito a Cremona e dopo le varie sanzioni e conseguenti reazioni, la pista si amplia e anche le complicazioni. Secondo le nuove informazioni svelate dall'ANSA emerge un quadro diverso rispetto alla versione circolata finora: secondo il quotidiano il ragazzo che domenica ha lanciato il petardo contro Emil Audero, arrestato dalla Digos di Milano, non sarebbe "un socio dell’Inter Club San Marino, come era emerso inizialmente. Si tratta invece di un 19enne che, a differenza del secondo ragazzo che con un altro petardo si è ferito alle dita, fa parte dei gruppi ultras della Curva Nord. E in particolare del gruppo dei Viking, il cui capo Nino Ciccarelli è anche a capo del direttivo della Nord. A quanto risulta l’ultras avrebbe lanciato una bomba carta – costruita come un fumogeno – che una volta accesa poi esplode. È stato iscritto sul registro degli indagati dal pm di turno a Milano, Francesco Cajani, ma non sono ancora note le accuse contestate. Domani mattina ci sarà l’udienza di convalida".
Nella giornata odierna il Viminale aveva disposto il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri fino al 23 marzo, eccezion fatta per il derby di Milano contro i cugini del Milan, anche se è attesa per domani la decisione del giudice sportivo che prenderà ulteriori provvedimenti. Quanto emerso nelle ultime ore però potrebbe "portare anche ad altre valutazioni. Compresa la decisione di chiudere la Curva Nord per alcune partite".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 21:13 Concorso Pirelli, comincia la terza fase: in palio due biglietti per Inter-Atalanta
- 20:58 Coppa Italia, l'Inter sfida il Torino all'U-Power Stadium di Monza: cancelli aperti dalle ore 19. Tutte le info per i tifosi
- 20:43 Milan, il ds Tare: "Vincere a Bologna per dare continuità alla classifica. Il destino è nelle nostre mani, guardiamo a noi"
- 20:29 UFFICIALE - Christian Dimarco al Foggia: "Arrivo con grande entusiasmo e voglia di mettermi in gioco"
- 20:14 Catellani (ds Modena): "L'Inter crede in Massolin. Ha anticipato tutti e ci ha fatto subito capire una cosa"
- 19:59 Zanetti: "Similitudini tra quest'annata e quella della seconda stella? Speriamo". Poi il commento su Cremona
- 19:45 L'agente di Icardi: "Non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus, una grossa stupidaggine"
- 19:31 Parte nel 2026 la World Legends Cup: anche Materazzi e Javier Zanetti tra i protagonisti
- 19:17 La Digos arresta il tifoso del petardo di Cremona: è un ultrà 19enne della curva dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! VIGILIA di INTER-TORINO, ampio TURNOVER. CHIVU pesca dall'U23? Le PAROLE di MAROTTA...
- 18:53 Triestina-Inter U23 domenica pomeriggio al Rocco, dirigerà l'incontro Dorillo di Torino
- 18:39 Se per PIF "La mafia uccide solo d'estate", i nerazzurri ribatterebbero che il mercato fa male anche d'inverno...
- 18:25 Lookman si presenta all'Atletico Madrid: "Essere qui è una benedizione, questo è un club enorme"
- 18:10 Catellani: "Poter rivendere Massolin all'Inter un motivo di orgoglio per il Modena"
- 17:55 Chiusura di San Siro dopo i fatti di Cremona? L'avv. La Francesca: "Sarebbe sorprendente, ecco perché"
- 17:41 Coppa Italia, l'Inter resta la favorita per la vittoria finale: il decimo trionfo a 3,45
- 17:28 UFFICIALE - Pisa, la scommessa Hiljemark per la sostituzione di Gilardino: contratto fino a giugno 2027
- 17:14 Serie C, La Gumina miglior giocatore di gennaio nel girone A. Cinquegrano entra nella Top 11
- 16:59 Sedicesimi di finale di Youth League, domani sera Colonia-Inter: dove vedere il match in tv
- 16:45 Non è in pericolo di vita il 40enne che ha lanciato il petardo contro Audero: può essere dimesso a giorni
- 16:30 Sky - Verso Inter-Torino, in tre si sono allenati a parte. Da Pepo Martinez a Darmian: sarà turnover massiccio
- 16:16 Niente Inter per Perisic, Stewart (dt del PSV): "Contenti di aver tenuto tutti, un'assurdità pensare che..."
- 16:01 Scifo: "Ho grandissimi ricordi dell'Inter. Rispetto a quella Serie A oggi c'è livellamento verso il basso"
- 15:47 Cremonese-Inter, Zielinski illumina. Lautaro e Dimarco completano
- 15:33 Giudice Sportivo, Fiordilino squalificato per un turno: salterà la gara dell'ex contro la Triestina
- 15:18 De Sciglio racconta: "Avrei potuto giocare nell'Inter. Feci un provino con loro, non mi presero perché..."
- 15:04 Il Modena cambia: per Yanis Massolin un nuovo ruolo che potrà anche aiutarlo a inserirsi nell'Inter
- 14:49 Sneijder: "Io allenatore in futuro? Ora sono più 'comodo' di alcuni miei ex compagni, ma non si sa mai"
- 14:35 SM - Chivu prepara un ampio turnover per la gara di Coppa Italia col Torino. Con la suggestione Bovo
- 14:20 Sassuolo, sospese le sottoscrizioni per la fidelity card: si ripartirà solo dopo la gara con l'Inter
- 14:06 Infantino apre al ritorno della Russia nelle competizioni europee: "Il divieto ha generato solo odio"
- 13:52 Bookies - Coppa Italia, Inter senza problemi col Torino: il colpo granata vale quasi 10 volte
- 13:40 Incidente di Cremona, deciso il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al prossimo 23 marzo (derby escluso)
- 13:38 A fare di necessità vir-tù, all'Inter basta ed avanza Cristian Chi-vù!
- 13:24 Pucciarelli: "Dimarco a Empoli parlava come un tifoso dell'Inter e aveva un sogno. E su Zielinski..."
- 13:10 Euroclubindex - Inter lanciata verso lo Scudetto: i nerazzurri hanno il 90% di chance di vincere il titolo
- 12:56 Inter in prima fila per l'edizione italiana di Twinning Project per il reinserimento sociale delle persone in stato di detenzione
- 12:42 Detruyer: "Felice per il gol e per la vittoria. Con la Fiorentina gara difficile, come tutte"
- 12:29 Marotta: "La scelta di Chivu ci inorgoglisce, il management ha avuto coraggio. U23 grazie a Oaktree: ecco l'obiettivo"
- 12:14 Marotta: "San Siro, investimento di 1,7 miliardi di euro: inizierà una nuova era per Inter e Milan. Il mercato..."
- 12:00 Mercato NULLO, FIDUCIA INTATTA in CHIVU ma ASPETTATIVE al RIBASSO. Quale INTER contro il TORINO?
- 11:45 Trevisani: "Conte? Concetti giusti e tempi sbagliati: ora la bici è tua e pedali senza sellino"
- 11:30 Youth League, domani l'Inter sfiderà il Colonia nei 16esimi di finale: l'arbitro arriva dall'Austria
- 11:16 Massolin come Rabiot? Decisamente no: chi è il nuovo acquisto dell'Inter
- 11:02 Qui Torino - Baroni recupera solo Tameze: out ancora in quattro
- 10:48 GdS - Lautaro è leggenda: gli sono bastati "solo" sette anni e mezzo. L'obiettivo però è collettivo
- 10:34 Orlando: "Questa Inter è irraggiungibile, complimenti a Chivu. I ko negli scontri diretti? Casualità. Frattesi ha perso fiducia"
- 10:20 Condò: "Perisic? Già due cavalli di ritorno in A hanno stentato. E c'è una curiosità sull'OM"
- 10:06 Corsera - Tifoso ferito in condizioni critiche: rischia la mano. Altri disordini dopo la sfida dello Zini
- 09:52 TS - Inter-Torino, torna Carlos Augusto e c'è "Pepo" Martinez dal 1'. Sorpresa a centrocampo?
- 09:38 TS - Mercato Inter, quante operazioni in nulla. Si spera in un Dumfries per il Bodo, ma...
- 09:24 TS - Inter-Juventus, spettro porte chiuse: ma l'ipotesi più probabile è un'altra
- 09:10 CdS - La "Cura Chivu" funziona: Zielinski come nuovo. E la carriera si allunga...
- 08:56 Il racconto di Audero: "Come una martellata all'orecchio. Mi sono sentito vuoto, ma non volevo speculare. A quel tifoso vorrei chiedere una cosa"
- 08:42 GdS - Fatti di Cremona: verso lo stop delle trasferte. I responsabili fuori da San Siro
- 08:28 GdS - Mercato di gennaio senza rinforzi per Chivu: Massolin a Milano solo da giugno
- 08:14 CdS - Inter, niente mercato in entrata: Chivu incrocia le dita per Dumfries e ritrova Darmian
- 08:00 Lautaro sempre di più nella storia: il podio nella classifica all-time dei marcatori dista solo un gol. E Altobelli...
- 00:00 Il mercato dell'Inter non è mai stato aperto
- 23:52 Verso il divieto di trasferta per Sassuolo-Inter, ira Carnevali: "Questa cosa mi fa inca...re, si rovina il calcio"
- 23:38 Pergolettese, Tacchinardi: "Il pari con l'Inter U23 giusto. Forse abbiamo qualche rammarico in più"
- 23:25 Primavera 1, gli orari di 25esima e 26esima giornata: col Frosinone in campo venerdì alle 15
- 23:11 Ancora Catellani su Massolin: "Ricorda a tratti Ilicic, a tratti Rabiot. Con lui abbiamo visto oltre"
- 22:57 Ivan Perisic risponde agli auguri di compleanno di una fan page interista: "Grazie, vi auguro il meglio"
- 22:43 Serata negativa per la Roma: l’Udinese festeggia con Ekkelenkamp, giallorossi fuori dalla zona Champions
- 22:29 Piovani: "Con la Ternana vittoria pesante. Siamo una grande squadra e sono felice per questo"
- 22:15 Si è spento a 39 anni Nicolas Giani: prodotto del vivaio Inter, poi tante avventure tra Serie B e C
- 22:01 Tamagnini, pres. IC San Marino: "Petardo contro Audero, ora non criminalizziamo la Curva Nord"
- 21:48 Modena, Catellani: "La cessione di Massolin all'Inter ci riempie d'orgoglio. Si confronterà con un ambiente importante"
- 21:34 UFFICIALE - Arriva in Italia Branimir Mlacic: va all'Udinese. Nani: "Abbiamo preso un grande talento"