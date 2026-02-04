Su Tuttosport si parla della situazione dei parametri zero in casa Inter. Partendo da quella di Yann Sommer, che appare destinato a lasciare l'Inter: può avere mercato in Bundesliga ma non va escluso un ritorno al Basilea.

Probabile anche la partenza di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij: uno dei due, secondo il quotidiano, potrebbe ancora raggiungere Inzaghi all'Al-Hilal. Infine Mkhitaryan: l'Inter deciderà in primavera cosa fare. 

Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 11:45
