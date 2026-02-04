Forfait dell'ultimissimo minuto per Cristian Chivu che perde Matteo Darmian, appena tornato a disposizione dopo il lungo infortunio: l'esterno non sarà a disposizione del tecnico nerazzurro per la gara di questa sera contro il Torino a causa di una sindrome gastrointestinale acuta.

Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 19:59
Autore: Christian Liotta
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
