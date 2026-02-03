Protagonista nel transito dalla provincia di Como come tedoforo della Fiamma Olimpica, il vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti è stato raggiunto da Sky Sport che lo ha brevemente interpellato della sua Inter e dei fatti di attualità sportiva e non solo che la riguardano.

Ci sono delle cose che avvicinano quest’annata a quella della seconda stella?

"Speriamo sia così perché credo che stiamo facendo molto bene. Da qui alla fine manca ancora tanto, ma credo che Cristian e tutti i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro".

Oggi sono arrivate le sanzioni per il tifoso, quanto ti ha colpito dentro quello che è successo a Cremona?

"Dispiace tantissimo a me e a tutte le persone che vogliono un altro tipo di sport. Purtroppo queste cose sono cose che sono successe, ma dobbiamo andare avanti e dimenticare quanto accaduto".