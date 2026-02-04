"Conosco bene i giocatori che arrivano, devono entrare subito e non vanno mai lasciati da soli i giovani" ha detto Gokhan Inler a Sky Sport, dove ha ampiamente parlato del periodo della sua Udinese, reduce dalla vittoria con la Roma che dà animo alla squadra friulana e reduce dall'acquisto di Branimir Mlacic, giocatore 2007 dell'Hadjuk Spalato 'soffiato' all'Inter. A proposito di Inter il responsabile dell'area tecnica dei bianconeri è stato interpellato anche sulla fatica alla quale vanno in contro le big.

Perché le big fanno tanta fatica a gestire io due obiettivi?

"La cosa importante è il riposo e l'allenamento di un giocatore. Bisogna essere sempre in forma e concentrati, io ho fatto anche questo tipo di esperienza da calciatore, avendo poi anche la Nazionale. La chiave è l'allenamento, mischiato al riposo".