È ancora la Juventus, la capolista indiscussa della classifica social all'indomani della ventitreesima giornata di Serie A. Giornata che consacra i bianconeri, seguiti dal Napoli secondo che conquista "la vetta dei media tradizionali" con le dure parole di Antonio Conte nel post partita di Napoli-Fiorentina, match segnato dall'infortunio di Di Lorenzo. A proposito di conseguenze mediatiche ad "accendere il dibattito social" è stato anche "lo shock per il petardo su Audero lanciato in Cremonese-Inter, uno dei motivi per cui la neopromossa vola tra le menzioni" si legge su Calcio e Finanza che fa il punto di Mediascore.

Classifica che vede l'Inter occupare soltanto il quarto posto, sotto Juventus, Napoli e Milan, con 37.700 menzioni. Notevole il balzo in avanti della Cremonese, avversaria dei nerazzurri nello scorso weekend, entrata al centro del dibattito per via del lancio del petardo che ha sfiorato il portiere grigiorosso, Emil Audero: i lombardi hanno scalato 8 posizioni entrando in top 10 con 5.800 menzioni. Per quanto riguarda la classifica media social, l'Inter resta ferma al terzo posto con 14.000 menzioni.

L’analisi del sentiment settimanale evidenzia una stabilità neutra diffusa anche se le varie piazze "riflettono stati d’animo profondamente differenti in base ai risultati degli scontri diretti e alla gestione della rosa": l’Inter mantiene un sentiment equilibrato: il 10% degli utenti esprime un sentiment negativo, al cospetto dell'8% positivo. La squadra di Chivu viene "percepita come squadra solida e imbattibile anche con il turnover".

Se l'Inter in generale non svetta, occupando il terzo gradino del podio della classifica media, l'analisi delle menzioni per il mese di gennaio ha visto primeggiare il leader della squadra di Chivu, ovvero Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter "si conferma il punto di riferimento assoluto nelle conversazioni degli utenti, consolidando il primo posto con 44.100 menzioni e staccando di misura Rafael Leão, che resta stabile in seconda posizione con 41.300 citazioni. Con 35.700 menzioni, è Jonathan David a chiudere il trio in vetta.