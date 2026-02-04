"Indubbiamente sarà una partita affascinante contro una squadra forte, in salute che gioca bene a calcio con un bravissimo allenatore", ha detto Raffaele Palladino a proposito delle insidie da affrontare domani nel match di Coppa Italia contro la Juventus. "Conosciamo il passato, ma per noi è importante perché teniamo a questa competizione. Teniamo ad andare avanti, l’obiettivo è giocarcela ed essere competitivi contro una squadra forte provando a passare il turno sotto gli occhi dei nostri tifosi. Non sarà facile ma ci proveremo con tutte le nostre forze" ha continuato l'allenatore dell'Atalanta che alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia ha parlato con consapevolezza ma senza nascondersi a proposito degli obiettivi, chiaramente messi sul piatto a mo' di messaggio anche per le avversarie.

