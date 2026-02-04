Il pm di Milano Francesco Cajani ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare ai domiciliari per l’ultrà 19enne della curva interista accusato di aver lanciato il petardo che, domenica scorsa, ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. La richiesta della Procura, per il reato di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, con pene che vanno da uno a 4 anni, dovrà essere valutata dal gip nell’udienza e nell’interrogatorio di convalida, che sarà fissato tra domani e dopodomani.

Il 19enne, che non ha precedenti per reati da stadio, è stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita, dopo le indagini della Digos della Polizia di Cremona. Dopo l’udienza di convalida e l’eventuale misura cautelare, il fascicolo sarà trasmesso ai pm di Cremona, titolari delle indagini che proseguono per individuare i responsabili anche 'di altri lanci di petardi effettuati poco prima dell’inizio del match'.