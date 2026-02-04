Il Napoli aggiorna sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo e annuncia delle novità dopo l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato contro la Fiorentina. Gli esami, ricordiamo, avevano escluso lesioni al legamento crociato e confermato una distorsione di secondo grado che lo terrà ai box per qualche settimana.

Ecco perché, "in considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa", informa il club azzurro in una nota ufficiale.