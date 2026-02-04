"Altro che “corto muso”... Questa volta, a Bologna, il Milan si è concesso una serata vincente da “lungo muso”. Il 3-0 del Dall’Ara ha mostrato una squadra che ha giocato con grande personalità, senza problemi in difesa e immune da qualsiasi occasione da parte del Bologna". Lo scrive stamattina Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport.

"Allegri continuerà a raccontare che è importante arrivare tra le quattro che si qualificano in Champions e sono d’accordo con lui, ma vedendo come stanno maturando i risultati dei rossoneri... L’Inter è davanti, certo, ma perché non puntare al primo posto? È comunque possibile avere come obiettivo la qualificazione in Champions sapendo però che c’è anche qualcosa più in alto: sarebbe da sciocchi non considerarlo. A maggior ragione tenendo conto del fatto che c’è soltanto il campionato nel calendario rossonero. Finché i risultati arrivano... L’Inter ha la forza della grande rosa ed è più difficile che abbia dei cali notevoli, è vero, però nel gruppo di Allegri la voglia e la determinazione ci sono", spiega l'ex tecnico rossonero.