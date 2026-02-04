"L'Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A, lo dico da tempo. Sarà difficile ma ce la giocheremo, siamo qui per questo". Parola di Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino intercettato da SportMediaset a pochi minuti dal quarto di Coppa Italia contro l'Inter.

Dentro i quattro nuovi arrivati.

"Purtroppo abbiamo perso Casadei per influenza, mentre Adams ha un fastidio muscolare e non è giusto rischiarlo. Valuteremo i ragazzi che sono arrivati, ne avremo bisogno".

Anche a Roma partivate battuti.

"A Roma è stata una bella gara, servirà anche oggi quella sana cattiveria. Nelle gara secche nasce sempre un perché. Spero in una partita gagliarda, da Toro".

Come giudica il mercato di gennaio?

"I due braccetti sono stati presi, poi abbiamo preso il centrocampista e l'attaccante. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto".