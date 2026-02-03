Sky Sport prevede un turnover massiccio da parte di Cristian Chivu per Inter-Torino, quarto di finale di Coppa Italia, in programma domani sera a Monza (fischio d'inizio alle ore 21). Stando ai colleghi, 7-8 titolari partiranno dalla panchina, con conseguente spazio per chi ne ha avuto meno in questa stagione: possibile la presenza tra i pali dal 1' di Pepo Martinez, mentre non è escluso che Matteo Darmian, tornato in campo dopo tre mesi a Cremona, possa partire tra i titolari. Stesso discorso per Andy Diouf e Davide Frattesi; in attacco, Ange-Yoan Bonny potrebbe far coppia con Francesco Pio Esposito.

Per la cronaca, domani non saranno convocati Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Denzel Dumfries, che oggi si sono allenati a parte.