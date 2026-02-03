"È stata una buona prestazione, era importante arrivare a 50 punti" ha detto Max Allegri a DAZN nel post partita di Bologna-Milan finito con la vittoria dei rossoneri. "Il nostro obiettivo, ripeto - ha continuato l'allenatore livornese -, è di rimanere tra le prime quattro e sarà difficile perché il cammino è ancora lungo". A proposito di percorso, il tecnico dei milanesi ha risposto anche a proposito della corsa sui cugini dell'Inter.

Più importante essere a +7 dalla Roma o tornare a -5 dall’Inter?

"È più importante guardare dietro perché il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti da fare per tornare in Champions. Bisogna fare un passettino alla volta. Godiamoci questa sosta, perché domenica non giochiamo, e quindi bisogna recuperare un po' di energie ma soprattutto giocatori come Leao e Pulisic che ci daranno una mano. Sarebbe bello al ritorno, venerdì prossimo col Pisa, avere tutti i giocatori a disposizione".

Può sfruttare il fatto di giocare meno rispetto alle avversarie?

"Questa domanda me l’han sempre fatta. A me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest’anno non possiamo giocarle. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo per poter preparare le partite con l’obiettivo di uno dei primi quattro posti perché l’anno prossimo bisogna giocare la Champions".