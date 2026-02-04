"Un ultrà diciannovenne appartenente al gruppo ultrà dei Viking. Sarebbe colui che domenica scorsa ha lanciato il petardo contro Audero durante Cremonese-Inter ed è stato arrestato ieri a Milano dalla Digos con provvedimento di flagranza differita entro le 48 ore dall’evento. Oggi a San Vittore ci sarà l’udienza di convalida, in base alla quale il gip opterà per l’eventuale misura cautelare. Non si tratta dello stesso tifoso (dell’Inter club San Marino) ricoverato in ospedale per l’esplosione tra le mani di un altro petardo, che nel frattempo è stato trasferito a Modena dopo aver perso l’ultima falange dell’indice e del medio". Così il Corsport prova a fare ordine sui fatti incresciosi di domenica allo Zini.
Per i tifosi dell'Inter, niente trasferte con Sassuolo, Lecce e Fiorentina: questa è la pena stabilita dal Viminale. Ed è attesa per oggi la decisione del giudice sportivo che - come spiega il quotidiano romano - infliggerà all’Inter una pesante multa per responsabilità oggettiva, attenendosi a quanto indicato nel referto arbitrale e nel rapporto della Procura. "Da capire inoltre se ci sarà un pugno duro per chiudere, per una o più partite di Serie A, il settore della curva nerazzurra a San Siro", si legge.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:45 TS - Da Sommer a Mkhitaryan: le prospettive degli interisti in scadenza a giugno
- 11:30 Davis: "Scudetto all'Inter, the best. Lautaro e Akanji miglior attaccante e miglior difensore"
- 11:16 Diego Lopez: "Norton-Cuffy? Non ha chiesto di andare via. Arrivano offerte, ma..."
- 11:02 GdS - Bilanci, la Serie A resta in rosso. Juve e Roma tra le più indebitate, l'Inter sul secondo gradino del podio dei virtuosi
- 10:48 CdS - Caso Audero: multa in arrivo dal giudice sportivo. Da capire se sarà chiusa la curva a San Siro
- 10:34 TS - Omicidio Boiocchi, arrestato Mauro Nepi: avrebbe consegnato il compenso per l'omicidio
- 10:20 Zanetti: "Spero in analogie con la seconda stella. Audero? Dispiace perché..."
- 10:06 TS - Bonny ritrova il Torino contro cui ha esordito nell'Inter. Con un obiettivo
- 09:52 TS - Inter-Torino, gli ultras granata tornano a seguire la squadra dopo la contestazione
- 09:38 Galante: "L'Inter non lascerà la Coppa Italia. Bastoni criticato? Mi ricorda Roberto Carlos"
- 09:24 TS - In Coppa Italia con l'Inter bis: notte di esami per tanti. E c'è un ritorno dal 1' dopo sette mesi
- 09:10 Allegri: "Scudetto con 50 punti dopo 23 partite? Bisogna vedere l'Inter... Noi pensiamo alla Roma"
- 08:56 CdS - Occhi su Martinez, Frattesi e Diouf: la probabile formazione
- 08:42 Capello: "Milan da scudetto? Allegri continua a parlare di quarto posto, l'Inter ha la forza della grande rosa, ma io dico che..."
- 08:28 GdS - Chivu con le idee chiare: almeno 6 cambi dopo Cremona. La probabile formazione
- 08:14 GdS - Caso Audero: trasferte vietate fino al 23 marzo. Le differenze con Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli
- 08:00 Preview Inter-Torino - Riecco Darmian. Dal 1' anche Martinez e Diouf
- 00:00 Chivu avrebbe meritato altro
- 23:49 Zanetti tedoforo di Milano Cortina 2026: "Un onore vedere la fiamma nelle mani di un interista"
- 23:35 Milan, Allegri: "È più importante guardare dietro che all'Inter. Dobbiamo tornare in Champions"
- 23:21 Milan, Rabiot: "Vittoria col Bologna che dà fiducia. Più avanti vediamo dove sarà l’Inter"
- 23:07 Serie A Women, la match-winner di Ternana-Inter Detruyer entra nella Top 11 settimanale
- 22:53 Finale Champions, c'è già una candidatura per il 2029: il Barcellona proporrà il nuovo Camp Nou
- 22:39 Tutto facile per il Milan: Bologna sconfitto 3-0, rossoneri di nuovo a -5 dall'Inter
- 22:24 Zanetti todoforo sul lago di Como: il vice presidente nerazzurro ha portato la Fiamma Olimpica a Cernobbio
- 22:10 Vecino si unisce al Celta Vigo: "Ho sempre desiderato un'esperienza fuori dall'Italia"
- 21:56 Playoff Champions League, dal 5 febbraio in vendita i biglietti per Inter-Bodø/Glimt. I dettagli
- 21:42 Nuovo arresto per i fatti di Cremona, Ciccarelli precisa: "Non era un ragazzo dei Viking"
- 21:28 Marchetti dirigerà Inter-Torino: l'ultimo precedente non è particolarmente felice per i nerazzurri
- 21:13 Concorso Pirelli, comincia la terza fase: in palio due biglietti per Inter-Atalanta
- 20:58 Coppa Italia, l'Inter sfida il Torino all'U-Power Stadium di Monza: cancelli aperti dalle ore 19. Tutte le info per i tifosi
- 20:43 Milan, il ds Tare: "Vincere a Bologna per dare continuità alla classifica. Il destino è nelle nostre mani, guardiamo a noi"
- 20:29 UFFICIALE - Christian Dimarco al Foggia: "Arrivo con grande entusiasmo e voglia di mettermi in gioco"
- 20:14 Catellani (ds Modena): "L'Inter crede in Massolin. Ha anticipato tutti e ci ha fatto subito capire una cosa"
- 19:59 Zanetti: "Similitudini tra quest'annata e quella della seconda stella? Speriamo". Poi il commento su Cremona
- 19:45 L'agente di Icardi: "Non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus, una grossa stupidaggine"
- 19:31 Parte nel 2026 la World Legends Cup: anche Materazzi e Javier Zanetti tra i protagonisti
- 19:17 La Digos arresta il tifoso del petardo di Cremona: è un ultrà 19enne della curva dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! VIGILIA di INTER-TORINO, ampio TURNOVER. CHIVU pesca dall'U23? Le PAROLE di MAROTTA...
- 18:53 Triestina-Inter U23 domenica pomeriggio al Rocco, dirigerà l'incontro Dorillo di Torino
- 18:39 Se per PIF "La mafia uccide solo d'estate", i nerazzurri ribatterebbero che il mercato fa male anche d'inverno...
- 18:25 Lookman si presenta all'Atletico Madrid: "Essere qui è una benedizione, questo è un club enorme"
- 18:10 Catellani: "Poter rivendere Massolin all'Inter un motivo di orgoglio per il Modena"
- 17:55 Chiusura di San Siro dopo i fatti di Cremona? L'avv. La Francesca: "Sarebbe sorprendente, ecco perché"
- 17:41 Coppa Italia, l'Inter resta la favorita per la vittoria finale: il decimo trionfo a 3,45
- 17:28 UFFICIALE - Pisa, la scommessa Hiljemark per la sostituzione di Gilardino: contratto fino a giugno 2027
- 17:14 Serie C, La Gumina miglior giocatore di gennaio nel girone A. Cinquegrano entra nella Top 11
- 16:59 Sedicesimi di finale di Youth League, domani sera Colonia-Inter: dove vedere il match in tv
- 16:45 Non è in pericolo di vita il 40enne che ha lanciato il petardo contro Audero: può essere dimesso a giorni
- 16:30 Sky - Verso Inter-Torino, in tre si sono allenati a parte. Da Pepo Martinez a Darmian: sarà turnover massiccio
- 16:16 Niente Inter per Perisic, Stewart (dt del PSV): "Contenti di aver tenuto tutti, un'assurdità pensare che..."
- 16:01 Scifo: "Ho grandissimi ricordi dell'Inter. Rispetto a quella Serie A oggi c'è livellamento verso il basso"
- 15:47 Cremonese-Inter, Zielinski illumina. Lautaro e Dimarco completano
- 15:33 Giudice Sportivo, Fiordilino squalificato per un turno: salterà la gara dell'ex contro la Triestina
- 15:18 De Sciglio racconta: "Avrei potuto giocare nell'Inter. Feci un provino con loro, non mi presero perché..."
- 15:04 Il Modena cambia: per Yanis Massolin un nuovo ruolo che potrà anche aiutarlo a inserirsi nell'Inter
- 14:49 Sneijder: "Io allenatore in futuro? Ora sono più 'comodo' di alcuni miei ex compagni, ma non si sa mai"
- 14:35 SM - Chivu prepara un ampio turnover per la gara di Coppa Italia col Torino. Con la suggestione Bovo
- 14:20 Sassuolo, sospese le sottoscrizioni per la fidelity card: si ripartirà solo dopo la gara con l'Inter
- 14:06 Infantino apre al ritorno della Russia nelle competizioni europee: "Il divieto ha generato solo odio"
- 13:52 Bookies - Coppa Italia, Inter senza problemi col Torino: il colpo granata vale quasi 10 volte
- 13:40 Incidente di Cremona, deciso il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al prossimo 23 marzo (derby escluso)
- 13:38 A fare di necessità vir-tù, all'Inter basta ed avanza Cristian Chi-vù!
- 13:24 Pucciarelli: "Dimarco a Empoli parlava come un tifoso dell'Inter e aveva un sogno. E su Zielinski..."
- 13:10 Euroclubindex - Inter lanciata verso lo Scudetto: i nerazzurri hanno il 90% di chance di vincere il titolo
- 12:56 Inter in prima fila per l'edizione italiana di Twinning Project per il reinserimento sociale delle persone in stato di detenzione
- 12:42 Detruyer: "Felice per il gol e per la vittoria. Con la Fiorentina gara difficile, come tutte"
- 12:29 Marotta: "La scelta di Chivu ci inorgoglisce, il management ha avuto coraggio. U23 grazie a Oaktree: ecco l'obiettivo"
- 12:14 Marotta: "San Siro, investimento di 1,7 miliardi di euro: inizierà una nuova era per Inter e Milan. Il mercato..."
- 12:00 Mercato NULLO, FIDUCIA INTATTA in CHIVU ma ASPETTATIVE al RIBASSO. Quale INTER contro il TORINO?