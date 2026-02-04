"Un ultrà diciannovenne appartenente al gruppo ultrà dei Viking. Sarebbe colui che domenica scorsa ha lanciato il petardo contro Audero durante Cremonese-Inter ed è stato arrestato ieri a Milano dalla Digos con provvedimento di flagranza differita entro le 48 ore dall’evento. Oggi a San Vittore ci sarà l’udienza di convalida, in base alla quale il gip opterà per l’eventuale misura cautelare. Non si tratta dello stesso tifoso (dell’Inter club San Marino) ricoverato in ospedale per l’esplosione tra le mani di un altro petardo, che nel frattempo è stato trasferito a Modena dopo aver perso l’ultima falange dell’indice e del medio". Così il Corsport prova a fare ordine sui fatti incresciosi di domenica allo Zini.

Per i tifosi dell'Inter, niente trasferte con Sassuolo, Lecce e Fiorentina: questa è la pena stabilita dal Viminale. Ed è attesa per oggi la decisione del giudice sportivo che - come spiega il quotidiano romano - infliggerà all’Inter una pesante multa per responsabilità oggettiva, attenendosi a quanto indicato nel referto arbitrale e nel rapporto della Procura. "Da capire inoltre se ci sarà un pugno duro per chiudere, per una o più partite di Serie A, il settore della curva nerazzurra a San Siro", si legge.