Ange-Yoan Bonny ritrova il Torino, squadra contro cui ha esordito con la maglia dell'Inter nella prima di campionato (segnando). L'ex Parma, ricorda Tuttosport, non gioca una gara completa dalla semifinale di Riad in Supercoppa Italiana e ritroverà la titolarità dopo Dortmund e soli 112' disputati nelle ultime undici partite di campionato. Più importante, invece, il minutaggio nelle coppe. L'obiettivo, ovviamente, è provare a crescere nell'impiego.

Finora Bonny ha collezionato sei gol e tre assist in ventotto apparizioni totali e 907' totali. Insieme a Pio Esposito, si legge, ha cancellato in fretta il ricordo del trio Arnautovic, Taremi, Correa.