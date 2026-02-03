Trascinatore dell'Inter Under 23 dal momento del suo ritorno in campo, con quattro gol messi a segno in cinque partite, Antonino La Gumina si è guadagnato il titolo di miglior giocatore del mese di gennaio del girone A della Serie C SkyWiFi. Stesso riconoscimento è toccato anche a David Puczka della Juventus Next Gen nel girone B e a Giacomo Parigi del Latina nel girone C.

Non solo: anche Simone Cinquegrano, esterno della formazione di Stefano Vecchi, si guadagna un premio dopo il gol messo a segno nel match contro la Pergolettese, entrando nella formazione ideale dell'ultimo turno di campionato.