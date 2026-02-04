La vittoria di Bologna non cambia l'obiettivo primario del Milan, ovvero entrare nella prossima Champions League. Lo ribadisce Adrien Rabiot, ammettendo comunque che l'andamento dei rossoneri sta contribuendo a tenere aperto il campionato: "Penso che si veda: se non c'è lì il Milan, l'Inter è da sola in testa e fa il campionato da sola - sottolinea il francese a Sky Sport -. Ma lo stiamo facendo per noi, non per essere lì con l'Inter. Solo perché ci crediamo noi e perché l'obiettivo è questo. Se facciamo questo tipo di partite possiamo arrivare in alto, ma al momento restiamo concentrati sul nostro principale obiettivo".