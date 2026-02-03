Nessun problema per il Milan che chiude la 23esima giornata di Serie A con la vittoria sul Bologna e si riporta a 5 punti di distanza dall'Inter capolista. Al Dall'Ara i rossoneri indirizzano il match già nel primo tempo: prima la rete di Loftus-Cheek dopo un pasticcio rossoblu in area, poi il rigore conquistato e realizzato da Nkunku per il raddoppio. Nella ripresa arriva anche il definitivo 3-0 firmato da Rabiot. La squadra di Allegri conferma il secondo posto in classifica e risponde ai nerazzurri, usciti vittoriosi domenica dalla trasferta di Cremona.