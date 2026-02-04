Secondo quanto comunicato in data odierna dal GOS, la vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Tribuna Nord) del Mapei Stadium per Sassuolo-Inter di domenica 8 febbraio è consentita ma esclusivamente ai titolari di fidelity card dell’Inter non residenti nella regione Lombardia. La prevendita dei tagliandi partirà domani, giovedì 5 febbraio, dalle ore 12 e terminerà alle ore 19 di sabato 7 febbraio, visto che il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi per il Settore Ospiti.

Resta valido il divieto di vendita di titoli di accesso ai residenti nella regione Lombardia. Per coloro che avessero acquistato tagliandi durante la fase di prelazione è possibile richiedere un rimborso, secondo i tempi e le modalità indicati dal club neroverde sul proprio sito.