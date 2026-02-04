Che vittoria a Colonia per l'Inter Primavera. Dopo aver subito l'1-1 a dieci dalla fine, i nerazzurri hanno ritrovato il vantaggio al 97', chiudendo poi i giochi con il definitivo 1-3 al 99'. Ecco i protagonisti della grande vittoria europea della squadra di Carbone.

UP

BALLO - Gioca una partita davvero super. In fase di possesso è propositivo, coinvolto e ben posizionato, bravo a farsi servire dai compagni al momento del bisogno, dando un'opzione in più. In difesa poi non si fa mai cogliere impreparato, con un paio di chiusure su Niang e Ley tutt'altro che banali. Ottima serata per lui, che sin da subito ha dato la sensazione di poter essere un fattore.

GARONETTI - Dopo mesi di stop per infortunio, rientra nella formazione titolare e lo fa con una prestazione encomiabile. Difficile aspettarsi di più dal difensore centrale classe 2006, che non concede nulla all'attacco del Colonia. Puntuale nelle letture, reattivo nei duelli, davvero un ottimo modo di tornare a giocare dal 1'.

KUKULIS - Dieci minuti, un gol e un assist. Non si può chiedere di più a un attaccante entrato sull'1-1, presumibilmente in vista dei rigori e invece decisivo prima del triplice fischio. In generale per aver giocato così poco ha fatto tantissime cose buone, bravo a far salire la squadra in diverse occasioni. Poi nel recupero decide la partita: una bella sponda per Zarate sull'1-2, il glaciale gol dell'1-3 a porta vuota per scrivere la parola fine sulla partita.

BOVIO - Difensore e goleador. Dietro è praticamente impeccabile, esclusa una sbavatura in disimpegno che comunque l'Inter non paga. In aggiunta il gol: stacco imperioso e palla in fondo al sacco. La rete è il meritato premio per lui che è uno dei punti di forza della squadra di Carbone.

CERPELLETTI - Altra prestazione in cui dimostra di essere cuore, polmoni e cervello della squadra di Carbone. Uomo in più, è ovunque e quando gioca così la Primavera dell'Inter alza notevolmente il livello. Da capitano, nella serata forse più tosta della stagione visto il fattore ambientale, non va in difficoltà, anzi, si dimostra vero leader.

DOWN

TAHO - Spiace in una serata così dover identificare un peggiore in campo. Il portiere nerazzurro però ha delle responsabilità sul gol, che sarebbe potute costare caro. Anche con i piedi non benissimo.