Il Barcellona ha deciso di candidare il nuovo Camp Nou a sede della finale di Champions League del 2029, una volta che saranno completati i lavori di ammodernamento. Lo ha annunciato il club catalano, "esprimendo formalmente la propria volontà di partecipare, congiuntamente con l’Ajuntament de Barcelona e la Generalitat de Catalunya, al processo iniziale di candidatura per l’organizzazione" della partita.
La società ha proposto "la città di Barcellona come possibile sede dell’evento e lo Spotify Camp Nou come stadio designato, subordinatamente alla relativa omologazione e approvazione da parte della UEFA, e con il sostegno della Real Federación Española de Fútbol (la Federcalcio spagnola), in qualità di ente ospitante e coorganizzatore".
Sezione: News / Data: Mar 03 febbraio 2026 alle 22:53
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
