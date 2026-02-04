Diego Lopez, Chief of Football del Genoa, parla in conferenza stampa della scelta di trattenere Norton-Cuffy. "Non è facile ma abbiamo trovato giocatori che sono molto felici al Genoa. Non hanno chiesto di andare via, sono rimasti con la testa sul campo e questo per la mia parte devo dirlo perché è importante avere giocatori su cui si può contare. Sono interessanti per il mercato, arrivano le società e fanno offerte e in questo momento abbiamo ritenuto di dover proteggere quelli che sono i pilastri della squadra".