"È un ragazzo di grande talento". A descrive in questo modo Yanis Massolin è Andrea Catellani. Intervistato da Sportitalia, il direttore sportivo del Modena assicura sulla bontà dell'acquisto del centrocampista francese da parte dell'Inter nella sessione di mercato invernale: "La cosa bella è che abbina questa grande struttura e questa eleganza ad un'intelligenza calcistica ma soprattutto umana. Quella mi sento di dire che è la garanzia più grande per il suo futuro. Fortunatamente rimane con noi fino a giugno, era un condizione importante. Siamo contenti, fare un'operazione con l'Inter è qualcosa di bello".

Come è nata l'operazione?

"Sono stati i più decisi, hanno creduto nel talento del giocatore. Hanno anticipato un po' tutti perché nel momento in cui si sono mossi ci hanno fatto capire che volevano fare l'operazione. E credo che ci sia anche una logica tecnica importante perché è un gocatore che si sta evolvendo da mezzala, abbina qualità, grande competenza tecnica e visione di gioco. Credo abbia tutte le qualità per imporsi anche ad un livello successivo, vediamo se sarà in grado di farlo subito all'Inter dalla prossima stagione".