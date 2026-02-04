E Saúl Coco il giocatore scelto dal Torino per presentare il quarto di Coppa Italia contro l'Inter ai microfoni di SportMediaset: "Sappiamo che sono una squadra forte e lo stanno dimostrando, non sarà facile per noi ma se facciamo una gara di squadra e compatti troveremo la nostra opportunità. La vittoria con la Roma agli ottavi? Deve essere la strada, abbiamo fatto una gara solida e di squadra. Siamo stati sempre in partita, oggi faremo il nostro e poi si vedrà".